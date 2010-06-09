Росіяни співвідповідальні за трагедію літака Качинського

Варшава. 9 червня. УНІАН. Працівники військового аеродрому Смоленська є співвідповідальними за катастрофу літака Президента Польщі Леха Качинського, яка забрала життя 96 польських громадян.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі та голова Державної комісії з вивчення причин авіакатастроф Єжи МІЛЛЕР.

„Вони (причини), наймовірніше, розкладаються так, що частину можна приписати польській стороні, а частину - російській”, – сказав він, виступаючи із доповіддю у польському Сенаті про причини авіакатастрофи.

Є.МІЛЛЕР, який через декілька днів після катастрофи замінив на посаді голови державної комісії з вивчення причин авіакатастроф Едмунта КЛІХА, категорично відкинув заяви про необ’єктивність підготовленого російською стороною рапорту.

Він також повідомив, що двоє польських експертів, які слухали записи розмов у кабіні пілотів президентського літака, не розпізнали голос шефа дипломатичного протоколу МЗС Маріуша Казани, який нібито перебував там.

Є.МІЛЛЕР додав, що польська комісія самостійно зчитує записи „чорних скриньок”, копії яких на початку червня полякам передали росіяни з Міждержавного авіаційного комітету.

„Ми можемо перевірити, чи копія відповідає оригіналу”, - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, польська прокуратура вважає можливою причиною авіакатастрофи помилкові дані, передані екіпажу літака диспетчером Смоленського аеродрому, який за 25 секунд до трагедії підтвеhдив правильність курсу, тоді як літак знаходився нижче.