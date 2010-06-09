Рішення Стокгольмського арбітражу не вплине на бюджет України

Київ. 9 червня. УНІАН. Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявляє, що рішення Стокгольмського арбітражу щодо зобов’язань НАК «Нафтогаз України» перед «РосУкрЕнерго» не вплине на збалансованість державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ф.ЯРОШЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

«У нас є дуже багато напрямків, де ми працюємо, тому я думаю, що все у нас буде збалансовано, не переживайте», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас міністр фінансів повідомив, що рішення Стокгольмського арбітражу ще не отримував. «Я як міністр фінансів офіційно не отримував це рішення. Йде процес», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал виніс ухвалу в ході тривалого спору між компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК «Нафтогаз України» щодо експропріації «Нафтогазом» в січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу, що належав RosUkrEnergo.

До того ж, Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів щодо постачання, транзиту й зберігання газу. Дане, раніше прийняте рішення, також набирає чинності і тому вказана вище сума має бути тепер виплачена RosUkrEnergo як частина цього нового рішення.

У липні 2004 року дочірні компанії «Газпромбанк» (Росія) і Raiffeisen створили RosUkrEnergo з реєстрацією у Швейцарії для постачання туркменського газу до України до 2028 року.

50% акцій цієї компанії належить ВАТ ”Газпром”, ще 50% акцій - CentraGas Holding AG (Австрія), бенефіціарами якої є українські бізнесмени Д.ФІРТАШ (90% акцій) і І.ФУРСІН (10% акцій).