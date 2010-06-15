Україна та Люксембург у вересні обговорять питання уникнення подвійного оподаткування

Люксембург. 15 червня. УНІАН. Україна та Люксембург планують у вересні врегулювати питання підписання угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні журналістам у Люксембурзі після зустрічі з міністром закордонних справ Люксембургу Жаном АССЕЛЬБОРНОМ.

«У вересні домовились провести остаточні консультації і врегулювати це питання», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Люксембург підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування у 1997 році.

Переговори щодо угоди про уникнення подвійного оподаткування розпочалися у 2008 році.

На сьогодні сторони мають ряд проблем стосовно відсоткових ставок оподаткування доходів та роялті.