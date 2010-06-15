Україна та Люксембург у вересні обговорять питання уникнення подвійного оподаткування
І планують вирішити його...
Люксембург. 15 червня. УНІАН. Україна та Люксембург планують у вересні врегулювати питання підписання угоди про уникнення подвійного оподаткування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні журналістам у Люксембурзі після зустрічі з міністром закордонних справ Люксембургу Жаном АССЕЛЬБОРНОМ.
«У вересні домовились провести остаточні консультації і врегулювати це питання», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Україна та Люксембург підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування у 1997 році.
Переговори щодо угоди про уникнення подвійного оподаткування розпочалися у 2008 році.
На сьогодні сторони мають ряд проблем стосовно відсоткових ставок оподаткування доходів та роялті.