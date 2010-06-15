Кандидат в Президенти Польщі Качинський подав позов на Коморовського

Варшава. 15 червня. УНІАН. Кандидат у президенти Польщі від опозиційної партії „Право і справедливість” (PiS) Ярослав КАЧИНСЬКИЙ подав судовий позов до свого конкурента на виборах, кандидата від правлячої з 2007 року „Громадянської платформи” (РО) Броніслава КОМОРОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, варшавський суд, який сьогодні мав розглянути позов Б.КОМОРОВСЬКОГО до Я.КАЧИНСЬКОГО, об’єднав обидва позови в одну справу і вирішив оголосити рішення завтра.

Штаб Я.КАЧИНСЬКОГО вимагає спростування заяви Б.КОМОРОВСЬКОГО про брехню кандидата від опозиції у справі приватизації лікарень.

„Колеги з РО вирішили подати на нас у суд за те, що самі написали, про що говорили, голосували і так далі. Маю надію, що буде добре, що справедливість переможе”, - сказав Я.КАЧИНСЬКИЙ, який особисто сьогодні приїхав до суду.

За даними польських ЗМІ, питання приватизації лікарень уже було предметом судових справ між двома партіями під час позачергових виборів до Сейму наприкінці 2007 року.

Тоді суд визнав, що PiS повідомляла неправду про заплановану “Громадянською платформою” приватизацію лікарень на підставі того, що про приватизацію згадувалось у програмі РО з травня 2007 року, а в останій програмі, від жовтня 2007 року, ця партія уже пропонувала передати лікарні органам місцевого самоврядування.

Водночас, офіційний веб-сайт Я.КАЧИНСЬКОГО повідомляє, що про приватизацію лікарень досі йдеться в одній із програм „Громадянської платформи”, координатором якої визнано Б.КОМОРОВСЬКОГО.