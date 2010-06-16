Україна готова розглянути участь ЄС та Росії в модернізації ГТС

Київ. 16 червня. Україна готова розглянути питання участі ЄС і Росії в менеджменті й модернізації газотранспортної системи (ГТС) України.

Про це сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в інтерв`ю Українській службі Бі-Бі-Сі.

«Європа повинна дати гарантії Росії, що купуватиме у неї газ, а Росія повинна дати гарантії нам, що перекачуватиме ці обсяги газу по нашій газотранспортній системі, а не будуватиме обхідні транспортні шляхи, які зроблять нашу систему непотрібною. Ми повинні отримати такі гарантії. В обмін на ці гарантії ми готові розглянути питання участі ЄС і Росії в менеджменті й модернізації ГТС України», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він додав, що ГТС залишиться у власності України.

«І я не думаю, що це здивує наших російських партнерів, адже вони розуміють, що з таким цінним активом жодна держава не хотіла б розстатися», - зазначив він.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» затвердила Програму реконструкції, технічного переоснащення, розширення й планово-запобіжних ремонтів об`єктів ДК «Укртрансгаз» на 2010 р. і Програму капітальних інвестицій ДК «Укртрансгаз» на 2010 рік у сумі близько 2 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Оператором газотранспортної системи України є ДК «Укртрансгаз». Компанія експлуатує 36,6 тис. км. магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.