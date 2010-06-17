Президент Європарламенту хоче більшої координації економічної політики в ЄС

Брюссель. 17 червня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК закликає до кращої координації економічної політики в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючі на засіданні Європейської Ради (саміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Нам не потрібні нові інституції, але нам потрібно краще координувати нашу економічну політику”, - сказав він.

Президент Європарламенту висловив думку, що монетарний союз в Європі має бути доповненим союзом економічним, який би координував фіскальну та фінансову політику.

Є.БУЗЕК також зазначив, що при здійсненні необхідних реформ лідери ЄС мають бути повністю відкритими з громадянами.

“Ми повинні сказати їм правду – культура життя за кредитними картками на гроші, взяті в борг, має завершитися”, - сказав Президент Європарламенту

“Ми повинні платити по рахунках, інакше ми вкрадемо спадщину у наших дітей і

можливо, в дітей наших дітей також. Ми повинні сказати нашим громадянам, що ми маємо працювати більше годин, пізніше виходити на пенсію, і жити в рамках наших коштів“, - додав Є.БУЗЕК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі проходить засідання Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), основними темами якого є питання подолання економічної кризи, боротьба з кліматичними змінами, а також допомога країнам, що розвиваються.