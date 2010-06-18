Брюссель. 18 червня. УНІАН. Лідери ЄС схвалили нову стратегію зайнятості та зростання до 2020 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 17 червня на засіданні Європейської Ради (саміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

Стратегією, зокрема, затверджені такі цілі: зростання до 75% рівня зайнятості для чоловіків та жінок у віці від 20 до 64 років, покращення умов для досліджень та розвитку з метою доведення рівня спільного – державного та приватного – фінансування цього сектору до 3% ВВП, зменшення викидів СО2 в атмосферу на 20% порівняно з рівнем 1990 року, покращення рівня освіти зі зменшенням частки дітей, що кинули школу, до 10% та зростанням частки людей з вищою освітою у віці 30-34 роки до 40%.

Передбачаєься, що ці пріоритети мають імплементуватися країнами-членами на своєму рівні. При цьому, лідери ЄС зазначили, що країни мають узгодити свої національні плани з Єврокомісією.