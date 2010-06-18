Янукович каже, що головною метою України була і буде інтеграція до ЄС

Київ. 18 червня. УНІАН. Головною стратегічною метою України була, є і буде інтеграція до Європейського Союзу.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з членами правління «Ялтинської Європейської стратегії» Віктором ПІНЧУКОМ та Олександром КВАСНЕВСЬКИМ, яка відбулася сьогодні в Адміністрації Президента, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Україна стратегічною метою поставила для себе інтеграцію в ЄС. Ми розглядаємо наближення стандартів життя людей в Україні як невід’ємну частину інтеграції до Європейського Союзу. За багатьма напрямками, які сьогодні вже концептуально відпрацьовані, ці реформи розпочнуться у 2010 році», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що триває також процес гармонізації українського законодавства з європейським.

«Це не данина моді на Європу в Україні. Ці кроки не мають політичного забарвлення. Це вкрай необхідні заходи, яких потребує сьогодні держава, суспільство. Країна фактично зупинилася у своєму розвиткові, адже не приймалися стратегічні рішення», - підкреслив глава держави.