”Газпром” обмежить постачання газу Білорусі
08:50, 21 червня 2010Новини ЄС
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Мінськ звинувачують у боргах
Київ. 21 червня. УНІАН. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив ”Газпрому” приступити до обмеження постачань газу Білорусі.
Під час робочої зустрічі з главою ”Газпрому” Олексієм МІЛЛЕРОМ, Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив необхідність продовжити переговори з Мінськом з питання про заборгованість за газ, повідомляє радіо «Свобода».
О.МІЛЛЕР, у свою чергу, заявив, що ”Газпром” запроваджуватиме обмежувальні заходи поступово.
Російська компанія добивається від Білорусі виплати боргу в 192 млн. доларів за поставлене цього року паливо.
Білоруська сторона, в свою чергу, заявила минулого тижня, що ”Газпром” заборгував їй приблизно таку ж суму за транзит газу, а саме - 200 млн. доларів.
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