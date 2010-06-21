В Люксембурзі відбудеться засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС

11:18, 21 червня 2010
Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують обмінятися думками щодо подальшого розвитку Спільної політики в сфері рибальства, враховуючи до уваги процес обговорення цього питання, розпочатий Єврокомісією в 22009 році. Комісія планує представити законодавчі пропозиції до 2011-го року.

Дата події: 29 червня 2010 року.

Час початку: 10:00.

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