В Люксембурзі відбудеться засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС
11:18, 21 червня 2010Новини ЄС
0 0
В ході засідання міністри, зокрема, планують обмінятися думками щодо подальшого розвитку Спільної політики в сфері рибальства, враховуючи до уваги процес обговорення цього питання, розпочатий Єврокомісією в 22009 році. Комісія планує представити законодавчі пропозиції до 2011-го року.
Дата події: 29 червня 2010 року. Час початку: 10:00.
Час початку: 10:00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter