Єврокомісія зустрінеться з представниками Білорусі та РФ

Брюссель. 22 червня. УНІАН. Єврокомісія проведе зустрічі з представники Білорусі та Росії для обговорення газового конфлікту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлін ХОЛЗНЕР.

“Сьогодні після обіду ми матимемо зустріч з представниками обох сторін”, - сказала вона.

Представник Єврокомісії зазначила, що Комісія продовжує відстежувати ситуацію щодо розвитку російсько-білоруського газового конфлікту. Разом з тим, за словами М.ХОЛЗНЕР, Єврокомісія сподівається, що цей конфлікт не вплине на постачання російського газу до Європи.

Представник Єврокомісії також зазначила, що в найгіршому випадку, постраждати від російсько-білоруського конфлікту можуть лише дві країни-члени ЄС – Польща та Німеччина, при цьому, М.ХОЛЗНЕР додала, що на сьогодні є технічна можливість збільшити постачання газу до цих країн через Україну у разі необхідності.

Як повідомляв УНІАН, з понеділка, 21 червня, Росія почала зменшувати постачання газу до Білорусі, обвинувачуючи Мінськ у боргах. У свою чергу Білорусь заявила про заборгованість “Газпрому” за транзит газу до Європи.