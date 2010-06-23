В ЄС встановлять нові вимоги до переробки електронного сміття

Брюссель. 23 червня. УНІАН. Комітет з питань охорони навколишнього природного середовища Європарламенту підтримав проект законодавства про збирання та переробку використаних електронних і електричних приладів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 22 червня на засіданні Комітету.

Проект доповіді Карла-Хайнца ФЛОРЕНЦА (група народних партій, Німеччина) передбачає встановити нові цілі для збирання та переробки використаних і викинутих електронних та електричних приладів, таких, як холодильники, мобільні телефони, комп’ютери тощо.

Виняток буде зроблено лише для автомобілів, військових матеріалів, а також сонячних батарей.

Згідно з проектом доповіді, країни-члени ЄС до 2016 року мають забезпечити зібрання 85% викинутих електронних та електричних приладів. При цьому депутати не погодилися з пропозицією Єврокомісії, яка пропонувала встановити цей рівень в 65%, зазначивши, що на сьогодні багато старих приладів частіше зберігаються, чи даруються, ніж викидаються.

Проект законодавства також встановлює цілі щодо переробки та повторного використання матеріалів, що містяться в електронних та електричних приладах.

Передбачається, що депутати Європарламенту визначаться щодо цієї доповіді на сесії у вересні.