”Газпром” обмежив постачання газу Білорусії на 60%

Москва. 23 червня. УНІАН. ВАТ «Газпром» обмежив постачання газу до Білорусі на 60% від добової норми.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на засіданні оперативного штабу повідомив голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР.

«Білоруська сторона не вживає жодних дій для погашення заборгованості за постачання російського газу. З 10-ї ранку 23 червня 2010 року вводиться режим обмежень постачання російського газу до Республіки Білорусь на 60%. Обмеження постачання газу до Білорусі буде продовжено пропорційно існуючій заборгованості», - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, учора «Газпром» обмежив постачання газу до Білорусі на 30% від добової норми.