Українські верифікатори полетіли до Бельгії

Київ. 23 червня. УНІАН. Дві інспекційні групи Управління верифікації Генерального штабу Збройних Сил України розпочали контрольні заходи за Договором “Відкрите небо” та Договором про звичайні збройні сили в Європі на території Королівства Бельгія.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, перша група українських інспекторів на чолі із заступником начальника відділу Управління верифікації Генерального штабу Збройних Сил України полковником Валерієм ПАСТУШЕНКОМ здійснить місію спостережного польоту на літаку спостереження Ан-30Б над визначеною територією Бельгії за Договором “Відкрите небо”.

Результати повітряного спостереження будуть оброблені під контролем українських військових спеціалістів.

Цього року українські інспектори в рамках Договору “Відкрите небо” вже здійснили спостережні польоти над Румунією, Туреччиною, Болгарією і Польщею, а також надавали в оренду літак Ан-30Б польським колегам для проведення ними інспекції над Росією. У свою чергу над Україною провели свої спостережні польоти Велика Британія-Бенілюкс, Франція та Угорщина.

Всього в рамках Договору “Відкрите небо” в цьому інспекційному році українські верифікатори виконають 12 спостережних польотів і приймуть таку ж кількість іноземних місій.

Інша українська інспекційна група, яку очолює заступник начальника Управління верифікації Генерального штабу Збройних Сил України полковник Андрій ҐУДЗЬ, за Договором про звичайні збройні сили в Європі проведе інспектування двох оголошених місць збройних сил Бельгії. Крім того, українські верифікатори перевірять дотримання Бельгією встановлених для неї обмежень щодо кількості основних категорій звичайних озброєнь і військової техніки, на основі наданої іншим державам-учасницям цього Договору відповідної офіційної інформації.