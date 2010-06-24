”Газпром” відновив поставки газу Білорусі
09:49, 24 червня 2010Новини ЄС
0 0
Міллер повідомив Медведєву про отримання грошей
Москва. 24 червня. УНІАН. «Газпром» відновив поставки газу до Білорусі в повному об`ємі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, голова правління компанії «Газпром» Олексій МІЛЛЕР у телефонній розмові доповів Президенту Росії Дмитру МЕДВЕДЄВУ про оплату поставок газу білоруською стороною і відновлення подачі газу в повному об`ємі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter