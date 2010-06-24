”Газпром” відновив поставки газу Білорусі

Міллер повідомив Медведєву про отримання грошей

Москва. 24 червня. УНІАН. «Газпром» відновив поставки газу до Білорусі в повному об`ємі. Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, голова правління компанії «Газпром» Олексій МІЛЛЕР у телефонній розмові доповів Президенту Росії Дмитру МЕДВЕДЄВУ про оплату поставок газу білоруською стороною і відновлення подачі газу в повному об`ємі.

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