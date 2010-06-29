МЗС України утримується від коментарів щодо затримання Ніко Ланге

Київ. 29 червня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України утримується від коментарів щодо інциденту із забороною на в’їзд в Україну керівнику представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

“МЗС наразі утримується від коментарів з цього приводу”, - сказав керівник Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня керівника українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Н.ЛАНГЕ впродовж 10 годин в аеропорту «Бориспіль» не пропускали в Україну.

27 червня прес-секретар Міністерства закордонних справ Німеччини Маркус ГАТЦЕЛЬМАНН заявив, що МЗС з`ясовує з владою України обставини інциденту з Н.ЛАНГЕ.

27 травня у своїй аналітичній статті «Перші 100 днів після зміни влади в Україні: авторитарні тенденції і зближення з Росією», розміщеній на офіційному сайті представництва в Україні Фонду, Н.ЛАНГЕ критично оцінив дії команди нового президента Віктора ЯНУКОВИЧА і зміни в Україні, які відбулися після його приходу до влади.