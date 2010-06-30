Янукович звільнив Посла у Нідерландах
08:20, 30 червня 2010Новини ЄС
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Корзаченко працював з червня 2008 року
Київ. 30 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про звільнення Василя КОРЗАЧЕНКА з посад Надзвичайного і Повноважного посла України у Королівстві Нідерланди та Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї.
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, указ було підписано 29 червня.
В.КОРЗАЧЕНКО був призначений на посаду Посла України в Нідерландах 17 червня 2008 року.
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