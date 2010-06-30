Янукович звільнив Посла у Великобританії

Київ. 30 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про звільнення Ігоря ХАРЧЕНКА з посади Надзвичайного і Повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (ІМО) за сумісництвом.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, указ було підписано 29 червня.

І.ХАРЧЕНКА було призначено на посаду Посла у Великобрианії 9 грудня 2005 року.