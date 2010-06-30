Сьогодні в Німеччині президентські вибори

Київ. 30 червня. УНІАН. У Німеччині сьогодні пройдуть вибори Президента.

Як повідомляє радіо «Свобода», главу держави, згідно з Конституцією, обирають спеціальні збори, що складаються з депутатів бундестагу і представників федеральних земель.

Правляча коаліція християнських демократів і лібералів висунула на цю посаду кандидатуру прем`єр-міністра землі Нижня Саксонія 50-річного Крістіана ВУЛЬФА.

Його суперник, підтриманий опозицією, - 70-річний Йоахим ГАУК, колишній пастор, який займався в роки комуністичного режиму в колишній НДР правозахисною діяльністю.

Очікується, що К.ВУЛЬФ здобуде перемогу, оскільки правляча коаліція має в своєму розпорядженні більшість серед вибірників.