Азаров привітав бельгійського колегу з національним святом

Київ. 21 липня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітав прем’єр-міністра Королівства Бельгія Іва ЛЕТЕРМА з нагоди національного свята Королівства Бельгія.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

У вітальній телеграмі глава українського уряду відзначив, що Україна надає особливого значення розвитку взаємовигідного співробітництва з Бельгією – важливим політичним та торгово-економічним партнером нашої держави у Європі.

«Переконаний, що відносини дружби та взаєморозуміння, які існують між нашими країнами, і надалі зміцнюватимуться і розвиватимуться, створюючи нові можливості для розширення взаємовигідного співробітництва на благо народів України та Бельгії», - відзначив прем`єр-міністр України.

М.АЗАРОВ побажав своєму колезі успіхів у виконанні покладених на нього відповідальних державних обов’язків, а дружньому бельгійському народові – миру, злагоди та процвітання.

***21 липня Бельгія відзначає національне свято – саме в цей день 179 років тому у 1831-му році Бельгія остаточно стала незалежною державою і отримала свого короля Леопольда Сакскобургоцького.

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