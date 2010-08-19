Україна, Польща і Білорусь створять бісферний резерват

Київ, 19 серпня. УНІАН. Кабінет міністрів України схвалив проект угоди між урядами України, Польщі та Білорусі про створення транскордонного біосферного резервату ”Західне Полісся”.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження було прийнято на засіданні уряду 18 серпня.

Таким чином, український уряд створив правові та адміністративні засади для транскордонного співробітництва на заході регіону Полісся у сферах охорони навколишнього середовища та сталого соціально-економічного розвитку.

Рішення Кабміну сприятиме збереженню біологічного та ландшафтного різноманіть, здійсненню наукових досліджень та програм моніторингу навколишнього середовища, особливо щодо водно-болотних угідь, що чутливі до глобального потепління, йдеться в повідомленні.