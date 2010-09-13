Президент Європейської Ради розповів Януковичу про важливість демократії

Брюссель. 13 вересня. УНІАН. Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПОЙ наголошує на важливості дотримання Україною базових демократичних цінностей.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Україна – європейська країна, і ми маємо спільні базові цінності», - сказав Президент Європейської Ради.

Він зазначив, що основними цінностями є демократія, верховенство права та повага до прав людини.

«Ми також обговорили важливість гарантування незалежності судової системи та свободи слова», - повідомив Г. Ван РОМПОЙ.

Президент Європейської Ради зауважив, що за останні роки Україна досягнула значних успіхів у розбудові демократії і має й далі розвиватися у цьому напрямку.