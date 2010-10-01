Україна офіційно запросила Європарламент спостерігати за виборами

Брюссель. 1 жовтня. УНІАН. Україна передала офіційне запрошення Європейському парламенту спостерігати за місцевими виборами 31 жовтня.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у Представництві України при ЄС, сьогодні представник при ЄЄ Костянтин ЄЛІСЕЄВ передав офіційний лист голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА на адресу президента Європарламенту Єжи БУЗЕКА щодо запрошення місії спостерігачів від Європарламенту на місцеві вибори в Україні.

У повідомленні звертається увага на те, що К.ЄЛІСЕЄВ підкреслив, що за відсутності формальних зобов’язань запрошувати міжнародних спостерігачів на місцеві вибори зазначене запрошення є свідченням відданості України європейським демократичним стандартам проведення вільних, чесних і прозорих виборів.

«Європейська сторона із вдячністю прийняла запрошення», - написано у повідомленні Представництва України в ЄС.