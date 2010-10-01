Скасування політреформи виглядає ”не дуже красиво” для Януковича?

Брюссель. 1 жовтня. УНІАН. Директор програми «Росія в регіональному і глобальному контексті» Фінського інституту міжнародних відносин Аркадій МОШЕС вважає, що скасування політичної реформи 2004 року виглядає «не дуже красиво» для Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Таку думку він висловив у телефонному коментарі кореспонденту УНІАН із приводу сьогоднішнього рішення Конституційного Суду України.

«Політично скасування ухваленого рішення в даному випадку виглядає не дуже красиво, тому що, врешті-решт, у 2004 році пан ЯНУКОВИЧ напевно давав згоду на ту надзвичайну законотворчість, яка робилася, і поведінка за принципом «я цар, слово моє: захотів дав, захотів узяв» це для сучасних політиків, на мій погляд, невиграшно, особливо в європейському контексті», - сказав А.МОШЕС.

«Так, обставини можуть змінюватися, але кредитоспроможність політиків і їхня принциповість – це все-таки речі, які дуже серйозно або працюють, або підривають репутацію того або іншого політика», - додав експерт.

Він також висловив думку про те, що повернення до часів Леоніда КУЧМИ можливе «простим розчерком пера».

За словами експерта, Конституція 1996 року створювалася Л.КУЧМОЮ «під себе», під його стиль ручного управління.

«А стиль управління нинішньої команди інший. Він полягає в тому, щоб ламати й нав`язувати більшою мірою, ніж у тому, щоб домовлятися й шукати компроміси», - зазначив А.МОШЕС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Конституційний Суд України скасував зміни, прийняті до Конституції в 2004 році.