Венеціанська комісія стурбована можливістю впливу ВРЮ на суди

Київ. 5 жовтня. УНІАН. Експерти Венеціанської комісії та Спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу «Прозорість та ефективність судової системи України» стурбовані можливістю впливу Вищої ради юстиції на судову систему та суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після завершення зустрічі з ними у Києві повідомив журналістам голова ВРЮ України Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО.

За його словами, під час зустрічі члени ВРЮ поінформували європейських експертів щодо умов роботи після вступу в дію нового закону про судочинство та статус суддів. «Ми відчули стурбованість цих делегатів, що, можливо, діяльність Вищої ради юстиції буде впливати на роботу і незалежність судової системи. Ми аргументували нашу позицію і мені здається нас почули…», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

При цьому він зауважив, що в ході зустрічі питання діяльності Конституційного Суду України та питання конституційної реформи не порушувалися. Водночас В.КОЛЕСНІЧЕНКО зауважив, що, мабуть, одним із найскладніших запитань, яке ставилося членам Ради юстиції, був спосіб формування ВРЮ. За словами голови цього органу, європейські експерти наполягають на тому, що у складі ВРЮ суддів повинно бути не менше половини.

З цього приводу, як зазначив В.КОЛЕСНІЧЕНКО, міжнародним експертам також були надані пояснення. «Сподіваюсь, що експерти почули нас і врахували наші пояснення», - сказав він.

У свою чергу перший заступник голови ВРЮ Лідія ІЗОВІТОВА звернула увагу на той факт, що такого роду рекомендації надаються не лише для України, а і для всіх держав, де функціонує такий орган, як Вища рада юстиції.