Страсбург. 5 жовтня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає Україну не допустити монополізації влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії ПАРЄ резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

За таке рішення проголосували 102 депутати, проти - 1 депутат, утримались - 6.

“(Асамблея – УНІАН) застерігає, що така консолідація (влади – УНІАН) не мала б привести до монополізації влади єдиною політичною силою, оскільки це підірвало б демократичний розвиток країни”, - зазначається у документі.

При цьому депутати висловили розуміння концентрацією владних повноважень, однак зазначили, що така концентрація припустима лише за умови дотримання демократичних принципів. Депутати також висловили переконання в тому, що політична стабільність в країні може бути досягнута лише шляхом конституційної реформи, за допомогою якої б встановлювалося чітке розділення повноважень, а також належну систему стримувань та противаг між виконавчою, законодавчою та судовою гілками влади.

ПАРЄ також висловила стурбованість тим, яким чином влада України проводить реформи, вважаючи, що це може негативно вплинути на повагу до демократичних принципів та на якість самих реформ.

Депутати Асамблеї наголосили, що реформи, необхідні Україні в тому числі для виконання її зобов’язань, можливі лише, якщо вони ґрунтуються на широкому політичному консенсусі та громадській підтримці.

“Це, в свою чергу, можливо лише у випадку, якщо суворо дотримується повага до парламентських процедур та демократичних принципів”, - наголошується у резолюції.