ПАРЄ занепокоєна діяльністю Служби безпеки України

Страсбург. 5 жовтня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) стурбована втручанням СБУ в політичні справи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії ПАРЄ резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

За таке рішення проголосували 102 депутати, проти - 1 депутат, утримались - 6.

“Асамблея висловлює свою стурбованість збільшенням кількості достовірних повідомлень надмірного втручання СБУ у внутрішні політичні справи, включаючи тиск на журналістів та партійних і громадських активістів та їх близьких”, - написано в документі.

ПАРЄ назвала таке втручання неприпустимим в демократичному суспільстві. Крім того, Асамблея закликала владу реформувати службу безпеки та її діяльність відповідно до європейських стандартів.