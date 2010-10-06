Україна та Словаччина скасують консульськіі збори

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Україна і Словаччина домовилися про скасування консульського збору.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні за результатами українсько-словацьких переговорів, що відбулися у Києві в рамках офіційного візиту Президента Словацької Республіки до України, сторони підписали два міжурядові документи.

Зокрема, керівники міністерств закордонних справ підписали Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Словацької Республіки про відміну консульських зборів.

Також був підписаний Протокол про зміни та доповнення угоди між урядами України та Словаччини про повітряне сполучення.