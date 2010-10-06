Співдоповідач ПАРЄ тішиться збалансованою резолюцією по Україні

Страсбург. 6 жовтня. УНІАН. Співдоповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи, (ПАРЄ) по Україні, депутат естонського парламенту Майліс РЕПС вважає, що і влада, і опозиція України готові до діалогу.

Так думку вона висловив в розмові з кореспондентом УНІАН одразу після схвалення резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні” 5 жовтня.

“Це практично одноголосне рішення, лише один голосував проти. Це означає готовність до діалогу з обох сторін”, - сказала естонський депутат.

“Багато спікерів висловили, що вони відчувають, що це, можливо занадто критично, інші спікери заявили, що це мало б бути більш жорстким, і це демонструє, що ми, мабуть, підготували проект якраз посередині, такий, що не задовольняє повністю нікого”, - додала М.РЕПС.

Вона також зазначила, що голосування продемонструвало готовність сприйняти наявність проблем, а також наявність шляхів вперед.

“Що б я сказала, що наша мета – не обвинуватити когось і не підтримати опозицію, зокрема, але сказати, що Рада Європи готова працювати з вами. Якщо щось не так ми скажемо про це, якщо щось добре – ми також скажемо про це”, - наголосила співдоповідач.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

В документі ПАРЄ висловила стурбованість втручанням СБУ в політичні справи, закликала владу розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ та права на зібрання, забезпечити умови для проведення чесних виборів до місцевих органів влади. Крім того, Асамблея закликала Київ не допустити монополізації влади та провести реформування прокуратури і органів юстиції.

За документ проголосувало 102 депутати, проти – 1, утримались – шестеро.