Грищенко вважає, що ПАРЄ побачила в Україні владу, здатну виконувати зобов`язання

Страсбург. 6 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО під час обговорення резолюції по Україні в Парламентські Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) почув, що в Україні є влада, здатна виконувати зобов’язання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам 5 жовтня у Страсбурзі одразу після схвалення ПАРЕ резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

“Тут головне, навіть, не стільки сама резолюція, а те, як відбувалося її обговорення, воно показало, що в Україні є влада, яка здатна брати на себе зобов’язання і їх виконувати. Ця влада відкрита для думок, як опозиції всередині країни, так і для думки міжнародної спільноти”, - сказав український міністр.

“Воно також показало, що намагання нав’язати думку про те, що Україна розвивається не по позитивному сценарію, аж ніяк не сприймається тими, хто реально знає ситуацію в нашій країні”, - додав він.

Міністр також зазначив, що схвалена резолюція “дає додатковий імпульс подивитися на певні питання”, які, за його словами, потрібно удосконалювати, і, водночас, відкриває шлях для того, щоб рухатися “шляхом поступового зняття моніторингу з України”.

“Я думаю, що в цьому мають бути зацікавлені всі ті, для кого роль, місце, значення нашої держави в світі є важливим”, - наголосив .ГРИЩЕНКО.

Він також звернув увагу на кількість присутніх в залі, зазначивши, що зазвичай на такі слухання приходить менше людей.

Відповідаючи на запитання щодо того, що ПАРЄ вперше висловила стурбованість втручання СБУ в політичні справи, міністр зазначив, що піднімалося “дуже багато питань”.

“Обговорення показало, що існує ще дуже багато питань, над якими треба додатково працювати. Працювати, як з боку української влади, так і з точки зору з’ясування тих чи інших посилів, що були включені до резолюції”, - сказав міністр, не уточнивши, що він має на увазі, і пояснивши неможливість надати розлогий коментар необхідністю поспішати на літак.

Насамкінець міністр також висловив думку, що в Європі розуміють, що Україна залишається демократичною країною.

“Всі розуміють, що Україна – демократична країна, де демократія пустила глибокі корені. Країна здатна вести відкритий діалог і відповідати на найскладніші запитання”, - сказав міністр і залишив приміщення Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

В документі ПАРЄ висловила стурбованість втручанням СБУ в політичні справи, закликала владу розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ та права на зібрання, забезпечити умови для проведення чесних виборів до місцевих органів влади. Крім того, Асамблея закликала Київ не допустити монополізації влади та провести реформування прокуратури і органів юстиції.

За документ проголосувало 102 депутати, проти – 1, утримались – шестеро.