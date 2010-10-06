Прем`єр Фінляндії каже про високий рівень відносин з Україною

Гельсінкі. 6 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр Фінляндії Марі КІВІНІЄМІ вважає, що відносини Фінляндії й України перебувають на якісно високому рівні та існує потенціал для їх розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на спільній з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ прес-конференції.

При цьому вона відзначила, що в Україні необхідно створити більш привабливі умови для залучення інвестицій і ведення бізнесу іноземними компаніями.

«Звичайно, дуже важливо, щоб Україна була привабливою з погляду залучення інвестицій і ведення бізнесу. Дуже важливо, щоб були належні умови, і в цьому сенсі є місце для реформ», - сказала М.КІВІНІЄМІ.

У свою чергу, прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ зазначив, що проведення реформ в Україні за останні роки значно активізувалося. Він сказав, що Україна вважає Фінляндію важливим партнером і висловив надію, що представники бізнесу Фінляндії й України зможуть налагодити більш тісну і продуктивну співпрацю.

Також М.АЗАРОВ повідомив, що запросив прем`єр-міністра Фінляндії відвідати Україну у зручний для неї час.