Янукович хоче активізувати відносини з Францією

Київ. 7 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що його офіційний візит до Франції 7-8 жовтня матиме позитивні результати, спрямовані на відновлення й подальшу активізацію політичних та економічних відносин між двома країнами.

Про це він заявив в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro, яке було оприлюднене сьогодні, 7 жовтня.

“Мені дуже подобається Франція. Із великим задоволенням я їду до Парижа. Я відчуваю певне сповільнення у відносинах на високому рівні між нашими країнами. Тому я пропонуватиму Президенту Франції Ніколя САРКОЗІ зробити усе можливе, щоб активізувати наші економічні та політичні відносини. Я впевнений, що це відповідає інтересам обох країн. Я очікую на позитивні рішення за результатами цього візиту, оскільки існує багато сфер для нашого співробітництва”, - сказав Президент України.

Він також наголосив на важливості сприяння Франції у переговорах України з Євросоюзом щодо Угоди про асоціацію, зони вільної торгівлі та запровадження безвізового режиму. “Нам дуже необхідно це сприяння. У мене склалися добрі стосунки з Президентом Н.САРКОЗІ, і ми маємо трансформувати ці добрі відносини у прийняття конкретних рішень”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.