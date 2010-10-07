ЄС схвалив угоди про скасування віз з Бразилією

Люксембург. 7 жовтня. УНІАН. Європейський Союз схвалив дві угоди з Бразилією, які дозволять громадянам подорожувати без віз на період до трьох місяців протягом півроку.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було ухвалене сьогодні на засідання Ради міністрів з питань юстиції і внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі.

Одна угода стосується власників звичайних паспортів, друга – власників дипломатичних і службових паспортів. Великобританія і Ірландія не є учасниками угод.

Схвалені угоди дозволять громадянам Естонії, Кіпру, Мальти і Латвії подорожувати до Бразилії без віз. На сьогодні тільки ці чотири країни - члена ЄС не мали відповідних нормативно-правових документів, тоді як громадяни Бразилії мали нагоду без віз відвідувати країни - члени Шенгенської зони з 2001 року.

Схвалені угоди передбачають можливість безвізових візитів з метою туризму, відвідання родичів, пошуку комерційних можливостей, відвідання зустрічей, конференцій, семінарів, участь у спортивних змаганнях.

Водночас ряд категорій громадян не включено до цих угод. Серед них громадяни, які хочуть зайнятися дослідницькою, викладацькою і соціальною роботою або здійснювати релігійну, місіонерську і артистичну діяльність.

Крім того, угоди не розповсюджуються на громадян, які хочуть працевлаштуватися.

Схвалені документи не скасовують двосторонніх угод про скасування віз між країнами - членами ЄС і Бразилією, а доповнюють їх.

Бразилія і ЄС почали переговори про підписання угод про безвізовий режим в квітні 2008 року.