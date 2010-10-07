Україна та Словаччина змінили угоду про авіасполучення

Київ. 7 жовтня. УНІАН. Міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО і посол Словацької Республіки в Україні Павло ГАНЖИК підписали Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди між урядом України і урядом Словацької Республіки про повітряне сполучення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, церемонія підписання відбулася в середу, 6 жовтня, в Києві.

Як зазначають у відомстві, внесення змін і доповнень до Угоди між урядом України і урядом Словацької Республіки про повітряне сполучення удосконалить договірно-правову базу для здійснення перевезень повітряним транспортом і сприятиме поступовій лібералізації повітряних перевезень на двосторонньому рівні.

Підписання Угоди дасть змогу запровадити механізм інспекції авіапідприємств з метою оцінки їхньої відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), перейти від процедури затвердження тарифів до їх моніторингу, а також обмежити втручання авіаційних властей у процес формування тарифів. Крім того, зміни в Угоду про повітряне сполучення нададуть можливості призначеним авіапідприємствам укладати домовленості щодо виконання перевезень із спільним використанням кодів тощо.

Нагадаємо, зараз між Україною і Словацькою Республікою діє Угода про повітряне сполучення, підписана 23 травня 1994 року.