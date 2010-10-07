Янукович поговорив з керівництвом ЄС про Конституцію

Київ. 7 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з президентом Європейської ради Германом ван РОМПЕЄМ та президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ внутрішньополітичну ситуацію в Україні після рішення Конституційного Суду про скасування поправок до Основного Закону від 2004 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час телефонних розмов В.ЯНУКОВИЧА з президентом Європейської Ради та президентом Європарламенту.

Під час розмов також було обговорено хід підготовки до укладення угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, питання порядку денного двостороннього саміту, який відбудеться 22 листопада.

Сторони наголосили на необхідності подальшої спільної роботи для успішного проведення саміту Україна-ЄС.