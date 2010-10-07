Україна та Франція підпишуть ”дорожню карту”

Париж. 7 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що з підписання дорожньої карти між Україною та Францією розпочнеться активізація двосторонніх відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави заявив після зустрічі з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ, що відбулася в Єлисейському палаці в Парижі.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що під час зустрічі з Президентом Франції було підписано дорожню карту українсько-французьких відносин на 2011-2012 роки та угода між урядами двох країн про взаємодопомогу та співробітництво у цивільному захисті населення.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що саміт в Брюсселі вимагає від України ретельної підготовки з найбільшими партнерами з Європейського Союзу, країнами які відіграють значну роль в політиці ЄС. І, за його словами, Україна та Франція на двосторонньому рівні відпрацюють широкий спектр питань. “Україна сподівається залучити Францію як партнера в питаннях євроінтеграції, зокрема щодо підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, про створення зони вільної торгівлі та безвізовий режим”, - підкреслив глава Української держави.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що на зустрічі обговорювались питання модернізації української газотранспортної системи. Він вкотре запевнив, що Україна буде надійним постачальником газу “і дуже важливо це питання вирішувати в трикутнику Україна-Європа-Росія”.

Як повідомило джерело, присутнє на переговорах, В.ЯНУКОВИЧ на зустрічі з Н.САРКОЗІ зауважив, що після останнього рішення Конституційного Суду, “Україна та Франція мають схожі політичні системи і це дає надію на посилення ефективної співпраці”.

За даними джерела, Н.САРКОЗІ, в свою чергу, повідомив, що покладає великі надії на ініціативу Франції про створення нового безпекового та економічного простору. Як зазначив Президент Франції, найближчим часом відбудуться його зустрічі з цих питань з Канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ та Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ. “І Україна в цій справі може стати містком між Європою та Росією, бо її «важко об’їхати» в цих питаннях”, - голосив Н.САРКОЗІ.