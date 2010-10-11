У німецькому Штутгарті завершився 165 фольк-фестиваль (фоторепортаж)

Штутгарт. 11 жовтня. УНІАН. 10 жовтня в німецькому Штутгарті завершився 165 фольклорний фестиваль, традиційно присвячений завершенню збору урожаю.

Це свято, не менш старе, ніж знаменитий мюнхенський Октоберфест, щороку збирає сотні тисяч гостей.

Починається фестиваль традиційним парадом гільдій, після чого, два тижні дарує своїм відвідувачам веселі атракціони, традиційні німецькі пісні і танці і, звичайно ж, багато пива.

Жителі Штутгарту часто приходять на фестиваль в національних костюмах.

Не зважаючи на значну площу, яку займає фестивальне містечко, потрапити до наметів з пивом не так вже й просто, особливо у вихідні – місця доводиться бронювати заздалегідь. Зате потім можна спокійно насолоджуватися баденським пивом, смаженими на грилі курчатами або братвурстами з традиційним картопляним салатом та виступами народних колективів.