У німецькому Штутгарті завершився 165 фольк-фестиваль (фоторепортаж)
Сотні тисяч людей відсвяткували збір врожаю
Штутгарт. 11 жовтня. УНІАН. 10 жовтня в німецькому Штутгарті завершився 165 фольклорний фестиваль, традиційно присвячений завершенню збору урожаю.
Це свято, не менш старе, ніж знаменитий мюнхенський Октоберфест, щороку збирає сотні тисяч гостей.
Починається фестиваль традиційним парадом гільдій, після чого, два тижні дарує своїм відвідувачам веселі атракціони, традиційні німецькі пісні і танці і, звичайно ж, багато пива.
Жителі Штутгарту часто приходять на фестиваль в національних костюмах.
Не зважаючи на значну площу, яку займає фестивальне містечко, потрапити до наметів з пивом не так вже й просто, особливо у вихідні – місця доводиться бронювати заздалегідь. Зате потім можна спокійно насолоджуватися баденським пивом, смаженими на грилі курчатами або братвурстами з традиційним картопляним салатом та виступами народних колективів.
|Сотні тисяч людей відвідали фольклорний фестиваль
|Штутгарці люблять приходити на свято в національних костюмах
|Речі “в клітинку” – теж місцева “родзинка”
|Розваги на святі прийдуться до смаку. Як дорослим, так і дітям: від купи емоцій роти відкривається сам по собі
|Пиво – один з ключових учасників свята врожаю
|Пити пиво можна на кожному кроці. Не вітається лише принесення алкогольних напоїв із собою
|На фестивалі можна було виграти от таку маску...
Фото Юрія Пінського.
|Або придбати такого капелюха
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