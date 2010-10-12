Азаров летить до Брюсселю

Чернігів. 12 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 13-14 жовтня планує відвідати Брюссель і провести переговори з керівництвом Європейського Союзу щодо вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом і безвізового режиму в`їзду на територію країн ЄС для громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

«У Брюсселі у мене буде ряд зустрічей з керівництвом Єврокомісії, з прем`єр-міністром Бельгії. Йтиметься про те, щоб переговорні процеси, які ведуться з ЄС щодо створення зони вільної торгівлі і безвізового режиму на найвищих рівнях Європейського Союзу, ще раз порушити і спробувати знайти певні рішення. У принципі, ми рухаємося щодо створення зони вільної торгівлі, проте є питання, які вимагають розв’язання на рівні єврокомісара і президента Європейської ради та інших керівників Європейського Союзу», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня в Києві завершився 13-й раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Європейським Союзом. Черговий, 14-й раунд переговорів, заплановано на початок грудня поточного року.

6 жовтня п.р. М.АЗАРОВ заявив, що на сьогодні Україна і Європейський Союз мають компромісне рішення за угодою про асоціацію і вільну торгівлю. За його словами, угода про вільну торгівлю між Україною і ЄС буде підготовлена до чергового саміту Україна–ЄС, який пройде 22 листопаду в Брюсселі.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС розпочали переговори про укладання угоди про асоціацію 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі – 18 лютого 2008 року. На саміті Україна–ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода матиме назву Угода про асоціацію і передбачатиме створення зони вільної торгівлі.