Баррозу висловив співчуття Януковичу

Брюссель. 12 жовтня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ висловив співчуття Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ у зв’язку із зіткненням автобсу з поїздом.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“Я би хотів висловити мій глибокий жаль у зв’язку з трагічною втратою життя людей внаслідок зіткнення автобуса с поїздом, що сталося сьогодні”, - зазначається у посланні Ж.БАРРОЗУ.

“Від імені Єврокомісії та себе особисто дозвольте мені висловити найщиріші співчуття та глибоку симпатію Вам та сім’ям і друзям загиблих”, - написав Президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2010 о 09.02 на перегоні Блок-пост 114 км - Марганець (Дніпропетровська обл.) на переїзді, обладнаному звуковою і світлофорною сигналізацією, сталося зіткнення локомотива ВЛ-8 № 1583 з рейсовим автобусом.

За уточненими даними, в автобусі, який зіткнувся з локомотивом в Марганці, перебувала 51 особа, 40 з яких загинули.