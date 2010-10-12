Президент Європейської Ради висловив співчуття Януковичу

Брюссель. 12 жовтня. УНІАН. Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ висловив співчуття Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ у зв’язку з аварією на Дніпропетровщині.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Ради ЄС.

“Я з жалем дізнався про жахливу дорожню пригоду, в якій було втрачено багато життів. Я хочу направити мої співчуття родинам загиблих та висловити мою підтримку Президенту В.ЯНУКОВИЧУ, прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ та українській владі”, - заявив Х.Ван РОМПОЙ.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2010 о 09.02 на перегоні Блок-пост 114 км - Марганець (Дніпропетровська обл.) на переїзді, обладнаному звуковою і світлофорною сигналізацією, сталося зіткнення локомотива ВЛ-8 № 1583 з рейсовим автобусом.

За уточненими даними, в автобусі, який зіткнувся з локомотивом в Марганці, перебувала 51 особа, 40 з яких загинули.