Азаров полетів до Бельгії

Київ. 13 жовтня, УНІАН. Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ відбув з дводенним робочим візитом до Королівства Бельгія.

Як передає кореспондент УНІАН, під час візиту 13 жовтня М.АЗАРОВ виступить на конференції «Україна: від кризи до зростання. Економіка, інвестиції, ринки», яка пройде у Королівському інституті міжнародних відносин Бельгії «Егмон».

Після цього М.АЗАРОВ проведе зустріч з президентом Європейської ради Германом Ван РОМПЕЄМ та комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.

Також планується зустріч глави українського уряду з прем’єр-міністром Бельгії Ів ЛЕТЕРМОМ та з членом Європейської комісії з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ.

Крім того, передбачається зустріч М.АЗАРОВА з президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ та комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером ОТТІНГЕРОМ.

Запланована і зустріч М.АЗАРОВА з президентом Партії європейських соціалістів Полом РАСМУССЕНОМ та робоча вечеря “у партійному форматі” за участю віце-президентів політичної групи “Прогресивний альянс соціалістів та демократів” Європейського парламенту.

Також сьогодні М.АЗАРОВ планує дати інтерв’ю агентствам Bloomberg, Reuters та порталу ЄС «Євроактив».

14 жовтня М.АЗАРОВ планує провести зустріч з головою політичної групи “Прогресивний альянс соціалістів та демократів” Європейського парламенту Мартіном ШУЛЬЦЕМ та підписати меморандум про співпрацю між Партією регіонів та цією політичною групою Європарламенту.

Того дня також запланована участь М.АЗАРОВА у міжнародній конференції у Європарламенті.