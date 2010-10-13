Британія та Європа стурбовані станом справ з демократією в Україні

Київ. 13 жовтня. УНІАН. Міністр британського уряду у справах Європи Девід ЛІДІНГТОН заявляє, що Британія та вся Європа стурбовані станом справ з демократією в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю Бі-Бі-Сі перед своїм візитом до України.

За словами міністра, Британія прагне, щоб Україна продовжувала поглиблювати свої відносини зі Сполученим Королівством та Європейським Союзом в цілому. Зокрема, додав він, “ми хочемо, аби спостерігався прогрес у плані підписання всеохоплюючої угоди про зону вільної торгівлі, а також щоб була підписана Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом”.

Британія, за його словами, цілком віддана справі поглиблення співпраці в рамках програми ”Східного партнерства”, і хоче, щоб цей проект розвивався й надалі. “Я також хотів би висловити стурбованість станом справ з деякими моментами, які стосуються прав людини та демократії в Україні, і я хотів би дізнатися від українських лідерів, чому вони часом вдаються до певних кроків. Деякі останні події викликали певне занепокоєння, і не лише в Сполученому Королівстві”, - сказав Д.ЛІДІНГТОН.

Він наголосив, що з огляду на нещодавню резолюцію ПАРЄ, можна побачити, що це занепокоєння поділяють країни цілого Європейського Союзу. “І всі вони є друзями України! Але вони висловлюють стурбованість, хоча вони не налаштовані неприязно до України. Сполучене Королівство, так точно! Ми хочемо бути гарними справжніми друзями України. Ми хочемо поглиблювати наші взаємини, але існує певна стурбованість щодо стану демократії та прав, які гарантуються українською Конституцією, і ми маємо про це поговорити”, - сказав міністр.