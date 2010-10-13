Єврокомісія хоче, щоб більше університетів готували перекладачів

Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Європейська комісія хотіла б, щоб більше університетів в Європі надавали висококваліфіковані послуги для підготовки перекладачів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі з посиланням на прес-службу Єврокомісії, у зв`язку з цим Комісія розширила мережу університетів «Європейські магістри перекладу», створену рік тому.

На сьогодні в цю мережу входять вже 34 європейські університети.

Для участі у мережі університети проходять спеціальну оцінку професіоналами в області перекладу.

«У багатьох країнах хто завгодно може стати перекладачем без будь-яких гарантій професійної компетенції. Довгострокова ж мета «Європейських магістрів перекладу» полягає в підвищенні стандартів навчання перекладу», - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань освіти, культури, мультилінгвізму і молоді Андрулла ВАССІЛІУ.

Попит на перекладачів у світі постійно зростає. За даними вивчення ринку лінгвістичних послуг Європейського Союзу в 2009 році, на сьогодні його оборот зростає, щонайменше, на 10% щороку, і може досягти 20 млрд. євро до 2015 року.

Ринок лінгвістичних послуг включає усний і письмовий переклади, субтитрування, дублювання і локалізацію (адаптацію перекладу до специфічних місцевих потреб).

На сьогодні в цілому близько 250 університетів і вищих учбових закладів Європи готують перекладачів.

Програма ЄС «Європейські магістри перекладу» передбачає адміністративну підтримку, зокрема, на проведення щорічної конференції цієї мережі для обміну кращим досвідом. У 2010 році Єврокомісія виділила на ці цілі 300 тис. євро. У той же час програма не передбачає прямої підтримки курсів перекладачів або студентів.