Єврокомісія витратить 250 млн. євро на боротьбу із хворобами тварин

Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Європейська комісія вирішила спрямувати на боротьбу з хворобами тварин в 2011 році 250 млн. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила прес-служба Єврокомісії.

Країни-члени ЄС підтримали ініціативу Комісії на засіданні Постійного комітету з питань продовольчого ланцюга й охорони здоров`я тварин.

Гроші буде витрачено на підтримку 138-ми річних і багаторічних програм з моніторингу та зниження захворювань сільськогосподарських тварин.

При цьому більш як половина суми – 135 млн. євро - буде витрачено на 60 програм з боротьби з вісьмома найбільш небезпечними, як для тварин, так і для людини хворобами.

Прес-служба Єврокомісії, зокрема, відзначає, що після успішної реалізації програм з боротьби зі сказом у Західній Європі, які практично повністю усунули це захворювання, в 2011 році зусилля буде спрямовано, насамперед, на країни-члени ЄС у Східній частині Європи. При цьому частину коштів планується також витратити на програми з боротьби зі сказом у сусідніх Білорусі й Україні.

Крім того, значні суми коштів планується витратити на боротьбу з бруцельозом і туберкульозом.

23 млн. євро, або близько 10% усіх коштів, що виділяються на 2011 рік, планується витратити на подальше зниження захворювань на сальмонельоз у свійської птиці.

Крім того, в 2011 році країни-члени ЄС продовжать спостереження за «пташиним грипом», як серед свійських, так і серед диких птиць, – на ці цілі передбачено витратити 3,6 млн. євро.