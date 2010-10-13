ЄС до 2012 року скоротить викиди СО2 в атмосферу більше, ніж обіцяв

Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Європейський Союз до 2012 року скоротить викиди СО2 в атмосферу на більші обсяги, ніж зобов`язувався в рамках Кіотського протоколу.

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, про це свідчить щорічна доповідь Єврокомісії, представлена 12 жовтня.

«Факти свідчать, що країни світу можуть довіряти Європейському Союзу: ми виконуємо те, що обіцяємо», - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань змін клімату Конні ХЕДЕГААРД.

У рамках Кіотського протоколу 15 країн-членів ЄС погодилися взяти на себе зобов`язання зі зниження викиду «парникових газів» у період з 2008 по 2012 рік у середньому на 8%, порівняно з 1990 роком. Це спільне зобов`язання було втілене в національних цілях кожної країни ЄС. При цьому, відзначає прес-служба Єврокомісії, спільної мети для 27 країн-членів ЄС (після розширень 2004 і 2007 років) поставлено не було. Проте 10 з нових країн-членів взяли на себе зобов`язання зі зниження на 6%-8% викидів СО2 в атмосферу упродовж 2008-2012 років. Тільки Кіпр і Мальта не мають відповідних зобов`язань.

Прес-служба Єврокомісії нагадує, що в червні цього року були озвучені дані за 2008 рік. У 15-ти «старих» членах ЄС викиди СО2 в атмосферу знизилися на 6,9%, порівняно з 1990 роком, попри зростання економіки на 45% за цей же період. При цьому, у всіх 27-ми країнах ЄС викиди СО2 в атмосферу в 2008 році знизилися на 14,3%, порівняно з 1990 роком.

Європейське агентство з охорони довкілля в окремій доповіді відзначило, що, згідно з прогнозами, в 2009 році викиди СО2 в атмосферу значно знизилися, зокрема, в результаті економічної ситуації. Так, за оцінними даними, в 2009 році в атмосферу в 15-ти країнах-членах ЄС (ЄС-15) викиди СО2 знизилися на 12,9%, порівняно з 1990 роком, а у всіх 27-ми країнах-членах (ЄС-27) – на 17,3%.

Єврокомісія відзначає, що загалом у 2008-2012 роках викиди «парникових газів» в атмосферу в ЄС-15 можуть знизитися на 14,2%, якщо країни-члени продовжать роботу із закупівлі міжнародних кредитів на викиди СО2, а також здійснять плани з озеленення і відновлення лісів.

При цьому, програми, що вже реалізовуються, дадуть змогу скоротити викиди СО2 в атмосферу в 2008-2012 роках в ЄС-15 на 10,4%, порівняно з 1990 роком. Придбання міжнародних кредитів на викиди СО2 дасть змогу скоротити викиди в атмосферу ще на 2,7%, а плани з висадження нових лісів – на 1,0%.

Комісія у своїй доповіді також відзначає, що 10 з 12 нових країн-членів ЄС, які мають зобов`язання в рамках Кіотського протоколу зі зниження викидів СО2 в атмосферу на 6%-8%, швидше за все, зможуть їх виконати.