Україна та ЄС підпишуть угоду про спільний авіапростір в 2011-му?
13:45, 13 жовтня 2010Новини ЄС
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міністр транспорту України сподівається...
Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Україна планує в 2011 році підписати угоду про спільний повітряний простір з Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Брюсселі на конференції «Україна: від кризи до зростання» міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.
«Готуємося наступного року до підписання з ЄС договору про спільний повітряний простір», - сказав міністр.
При цьому він не повідомив інших деталей.
Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про цю угоду вже більш як 5 років.
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