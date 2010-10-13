Україна та ЄС створять 9 робочих груп для реформ в агросекторі

Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Україна планує створити з Європейським Союзом 9 робочих груп для підготовки стратегії розвитку аграрного ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Брюсселі на конференції «Україна: від кризи до зростання» міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми працюватимемо над створенням дев`яти робочих груп», - сказав він.

Міністр відзначив, що ці робочі групи, зокрема, займатимуться питаннями введення комплексної аграрної політики, гармонізації ветеринарного контролю і фітосанітарних норм, переобладнання діагностичних центрів, питаннями екології, реформування науки й освіти, а також гармонізації законодавства у сфері земельних відносин.

Міністр також відзначив, що Україна «детально вивчила і продовжує вивчати» досвід аналогічних процесів з реформування аграрного ринку в країнах східної Європи під час їх підготовки і приєднання до Євросоюзу.

М.ПРИСЯЖНЮК також нагадав, що Україна готується до введення повноцінного ринку сільськогосподарських земель з 2012 року.