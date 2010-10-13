В С хочуть більшої прозорості української економіки

Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ заявляє про необхідність посилення прозорості економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Брюсселі на конференції «Україна: від кризи до зростання».

«Інвестори часто висловлюють критичні зауваження щодо ПДВ, митних процедур, рішень судів, недостатнього прогресу в сфері боротьби з корупцією і недостатньої прозорості в приватизації», - сказав єврокомісар.

Він зазначив, що все це веде до зниження інвестиційної привабливості України.

«Проблеми дуже серйозні. Треба покращувати економічну прозорість, і дії в цьому напрямку приведуть до величезних переваг», - сказав С.ФЮЛЄ.