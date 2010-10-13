Угоду про асоціацію Україна-ЄС неможливо відписати до кінця року

Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ упевнений у неможливості підписання угоди про асоціацію з Україною до кінця цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це комісар заявив сьогодні під час конференції «Україна: від кризи до зростання».

«Деталі дуже технічно складні і амбітні. Неможливо, навіть у дусі позитивних переговорів, а ми до цього прагнемо, неможливо прискорити настільки, щоб підписати її 22 листопада під час самміту ЄС-Україна», - сказав комісар ЄС.

«І це стосується не тільки точки зору з Брюсселя», - додав він.

При цьому С.ФЮЛЄ висловив переконання у тому, що під час підготовки угоди сторонам варто відкласти короткострокові економічні інтереси, і думати, перш за все, про спільні цілі для досягнення процвітання як України, так і ЄС.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відповідаючи на запитання присутніх, також відзначив складність підготовки угоди.

«Я згоден з паномС.ФЮЛЄ, що процес технічно не простій, але у мене немає жодного сумніву, що, зрештою, ми цей документ підпишемо, і зробимо ще один крок на шляху до євроінтеграції”, - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас український прем`єр не сказав нічого про можливі терміни підписання угоди.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року. З 2008 року почалися переговори про угоду щодо зони вільної торгівлі, яка повинна стати складовою частиною угоди про асоціацію.