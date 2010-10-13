Створення ЗВТ з ЄС не знизить доходи бюджету України

Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ вважає, що створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом не призведе до зниження доходів державного бюджету України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Брюсселі на конференції «Україна: від кризи до зростання».

«Дуже шкода, що Україна втрачає 20% державних доходів через введення вільної торгівлі, але ми не погоджуємося з цією оцінкою», - сказав комісар. Він відзначив, що, навпаки, досвід показує, що зростання економічної діяльності призведе в майбутньому до зростання бюджетних доходів. При цьому, на думку Ш.ФЮЛЕ, вплив угоди буде швидше позитивним, оскільки вона реально сприятиме підвищенню прибутку підприємств, зростанню міжнародної торгівлі, збільшенню продуктивності праці й зайнятості.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з березня 2008 року. Створення ЗВТ має стати частиною нової угоди про асоціацію між Україною і ЄС, переговори про підписання якої розпочалися в лютому 2007 року.